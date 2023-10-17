Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко не бачить логіки у діях Олександра Роспутька, який залишив Шахтар і втік до Росії.

Як відомо, хавбек Шахтаря U-19 не повернувся в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА з Антверпеном. Олександр Роспутько зник в аеропорту та опинився у Росії, де попросив "політичного притулку".

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"Скажіть, будь ласка, що може бути в голові дорослого, який після 600 днів війни тікає до Росії? Я не можу повірити… До країни, яка розпочала цю війну, гвалтувала, грабувала, вбивала українців. Хочеться зрозуміти механізм прийняття такого рішення", – написав Левченко у Twitter.

До слова, Шахтар все ще офіційно не коментував інцидент із втечею Олександра Роспутька. Клуб лише відповів на запити ЗМІ.

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