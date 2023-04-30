Півзахисник Шахтаря Іван Петряк може не з'явитись на полі до кінця поточного сезону.

Хавбек не з'являвся на полі ще з середини березня та може пропустити решту сезону, повідомляє Sportarena.

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Втім, причини відсутності Петряка не розголошуються. Раніше повідомлялось, що Іван тренується окремо від партнерів.

Додамо, що Петряк провів 22 поєдинки за Шахтар у поточному сезоні, в яких записав до свого активу гол та результативну передачу.

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