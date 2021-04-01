Полузащитник сборной Казахстана Серикжан Мужиков заинтересовал луганскую Зарю, сообщает издание Sport.ua.

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Автор гола в ворота "сине-желтых" поразил тренерский штаб "мужиков" своими действиями в поединках против Украины и Франции. В команде Скрипника 31-летнего хавбека рассматривают как дополнительную опцию в средней линии на следующий сезон.

С переходом Серикжана не должно возникнуть трудностей – его контракт с Тоболом действует до 31 декабря 2021 года, а за полгода до окончания соглашения трансферную стоимость игрока, которая по данным Transfermarkt составляет 600 тысяч евро, можно будет существенно уменьшить.

К слову, Мужиков шесть раз становился чемпионом Казахстана в составе Астаны, на его счету 56 матчей в еврокубках.

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