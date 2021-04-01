Автор гола у ворота українців Серікжан Мужиков може опинитись у таборі "мужиків".

Півзахисник збірної Казахстану Серікжан Мужиков зацікавив луганську Зорю, повідомляє видання Sport.ua.

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Автор гола у ворота "синьо-жовтих" вразив тренерський штаб "мужиків" своїми діями у поєдинках проти України та Франції. У команді Скрипника 31-річного хавбека розглядають як додаткову опцію в середній лінії на наступний сезон.

З переходом Серікжана не повинно виникнути труднощів – його контракт з Тоболом чинний до 31 грудня 2021 року, а за півроку до закінчення угоди трансферну вартість гравця, яка за даними Transfermarkt становить 600 тисяч євро, можна буде суттєво зменшити.

До слова, Мужиков шість разів ставав чемпіоном Казахстану у складі Астани, на його рахунку 56 матчів у єврокубках.

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