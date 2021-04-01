122 команда в рейтингу ФІФА створила маленький подвиг на Олімпійському, проте казахська преса тверезо оцінює результат київського протистояння. Sports.kz пише про шалений фарт підопічних Талгата Байсуфінова, які дивом не пропустили більше, передусім у першому таймі.

"Здавалося, що після перерви французькі 0:2 будуть для нас квіточками. На ділі ж все повернулося зовсім в інший бік. Гості вийшли на другу половину зустрічі більш впевненими в собі та заточеними на виправлення складної ситуації. Зрештою це принесло результат. Захисники збірної України втратили перед власним штрафним Серікжана Мужикова, а той не пробачив суперників за схожу неуважність.

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Звісно, після перерви ініціативою продовжували володіти господарі поля, проте все вже виглядало не настільки безнадійно, як у першому таймі. Утім, склалося враження, що це не стільки досягнення казахів, як біда Андрія Шевченка та його виконавців.

Чи то несподівана нічия у Франції розслабила гравців збірної України, чи то вони повірили, що далі у відбірковому циклі все піде по накатаній (власне, якщо розібратися, так воно і сталось – тричі поспіль 1:1...), чи то справді футболісти цієї команди пережили настільки сильне емоційне вигорання в передмісті Парижа, що належним чином не зуміли налаштувалися на нижчих за класом суперників.

Але це не применшує успіхів Казахстану. Нехай ця нічия більшою мірою українське досягнення, ніж наше, проте, якби гості не знайшли в собі сили перебудуватися і внести корективи, то про першу нічию в протистояннях з цим суперником нам довелося б мріяти й надалі. Так, продовжують насторожувати деякі кадрові рішення, але поки можна констатувати: кваліфікація Мундіалю-2022 стартувала для казахської збірної зовсім не безнадійно. Оновлена ​​команда пройшла перевірку боєм з лідерами групи, які влітку виступлять на Євро – головному форумі УЄФА", – зазначає видання.

Prosports.kz також називає речі своїми іменами. Те, що сталось в Києві, – велика сенсація. "На жаль, активність казахів закінчилася вже до 15-й хвилині. Після цього ініціативу перехопили господарі. Атаками "жовто-синіх" керував капітан і гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Стримувати Зіну і його партнерів на цьому фланзі повинен був Тімур Досмагамбетов. І протягом 20 хвилин захисник ФК Ордабаси справлявся, але згодом – почав припускатися помилок. Господарі відчули слабке місце і почали тиснути саме туди. І таки домоглися свого – Досмагамбетов скоїв серію помилок, що призвело до голу в наші ворота (...).

Після забитого м'яча українці затиснули гостей на їхній половині. Команда Байсуфінова майже не переходила центр поля. Окремо варто виділити Стаса Покатілова, який впевнено підмінив Олександра Мокіна, що несподівано зник із заявки.

Після перерви казахи повторили тактику стартових хвилин. Різниця лише в тому, що українці відповідали атакою на атаку. Але завдяки Покатілову гості зберегли мінімальну перевагу, а потім скористалися вільними зонами в обороні України. Казахи перехопили м'яч, свіженький Ян Вороговський протягнув сферу до штрафного майданчика, віддав Азату Нургалієву, а той перевів на вільного Мужикова. І плеймейкер збірної Казахстану нагадав, що у нього пристойний удар – за стилем виконання дуже нагадувало гол Яремчука.

Непробивна оборона Казахстану змусила Шевченка занервувати. Наставник господарів божеволів на бровці, і його нервозність передалася команді. Особливо чутливим до впливу тренера виявився молодий Микола Шапаренко, який після невинного фолу вирішив поштовхатися з двометровим Сергієм Малим. Наставник збірної України зрозумів, чим це загрожує, і прибрав молодого таланта з поля.

Кінцівка матчу вийшла нервовою, але гольових моментів господарі так і не створили. Збірна Казахстану сенсаційно вириває нічию у другої команди групи D, здобувши очко у двох матчах з фаворитами", – тріумфує журналіст Нуралі Алтинбек. До слова, фраза Талгата Байсуфінова про казахів на ЧС буквально заполонила тамтешні ЗМІ, щоправда, йдеться про далеку перспективу.

Vesti.kz відзначили "крутий гол" Мужикова і несподіване завершення кар'єри голкіпера збірної Казахстану перед матчем з Україною. Скромний матеріал не вразив яскравими епітетами: "Зустріч в Києві завершилася з рахунком 1:1. Українці вийшли вперед на 20-й хвилині – забив Роман Яремчук, якому асистував капітан збірної України і футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

У першому таймі казахи заробили аж три попередження, відзначилися Аліпов, Абікен і Мужиков. А перед другим таймом Талгат Байсуфінов провів відразу три заміни. У підсумку це принесло свої плоди, і на 59-й хвилині Казахстан зрівняв рахунок. Автором першого м'яча у відборі на ЧС-2022 став Серікжан Мужиков. Причому йому також асистував капітан – Азат Нургалієв.

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Таким чином, Казахстан набрав перше очко після двох матчів, а Україна розписала третю нічию з рахунком 1:1. Цікаво, що 39-річний Олександр Мокін, який став найкращим гравцем матчу з французами, перед зустріччю з Україною оголосив про завершення кар'єри в збірній. Наступний матч у відбірковому турнірі ЧС-2022 збірна Казахстану проведе 1 вересня, коли прийме Україну в рідних стінах".

Після трьох турів відбору на ЧС-2022 Україна посідає другу сходинку групи D, набравши 3 очки. Фіни та боснійці, 2 та 1 бали відповідно, мають усі шанси нас обійти в разі перемоги над казахами.

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