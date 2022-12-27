У Даниила Сикана появился конкурент в борьбе за номинацию "Промах года".

Новый год 2023 не за горами, и индонезийский футболист Хансаму Яма в последний момент стал серьёзным претендентом на победу в номинации "Промах года".

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В матче 3 тура чемпионата АСЕАН между сборными Брунея и Индонезии 27-летний защитник гостей промахнулся из выгоднейшей позиции. Хансаму Яма умудрился пробить выше ворот, нанеся удар едва ли не с линии ворот. Этот промах напомнил конфуз нападающего Шахтёра Даниила Сикана в матче Лиги чемпионов с Селтиком.

Но, в отличии от матча Селтик – Шахтёр, эта ошибка не повлияла на результат встречи. Сборная Индонезии обыграла своего соперника со счётом 7:0.

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