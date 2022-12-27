У Данила Сікана з'явився конкурент у боротьбі за номінацію "Промах року".

Новий 2023 рік не за горами, і індонезійський футболіст Хансаму Яма в останній момент став серйозним претендентом на перемогу в номінації "Промах року".

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У матчі 3 туру чемпіонату АСЕАН між збірними Брунея та Індонезії 27-річний захисник гостей промахнувся з найвигіднішої позиції. Хансаму Яма примудрився пробити вище воріт, завдавши удару чи не з лінії воріт. Цей промах нагадав конфуз нападника Шахтаря Данила Сікана у матчі Ліги чемпіонів із Селтіком.

Але, на відміну від матчу Селтік – Шахтар, ця помилка не вплинула на результат зустрічі. Збірна Індонезії обіграла свого суперника з рахунком 7:0.

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