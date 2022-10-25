Матч, как и онлайн-трансляция Селтик – Шахтер, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходит в Глазго на стадионе Селтик Парк. После 4-х туров Лиги чемпионов "горняки" шли третьими, имея 5 очков. Шотландцы с одним баллом замыкали турнирную таблицу группы F.

Поединок первого круга в Варшаве завершился со счётом 1:1. Для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги Европы Селтику необходима только победа, а Шахтер в случае ничьей гарантирует себе третье место и еврокубковую весну.

На 34-й минуте Селтик повел в счете. Мяч отскочил от Матвиенко, Якумакис был первым на подборе и вонзил его в угол ворот Трубина. У кипера Шахтера шансов не было.