Рома одолела Верону в 12-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Почти вся воскресная тренировка Ромы была посвящена ударам по воротам. Это принесло свои плоды – второй раз в этом чемпионате римляне сумели забить более двух мячей за игру.

Рома на последних минутах вырвала победу над Вероной, поднявшись в зону Лиги чемпионов

Правда, "помог" в этом и соперник. Еще в первом тайме центральный защитник Вероны Павел Давидович на скорости въехал шипами в Дзаньоло, и заслуженно заработал удаление. Так поляк превратился из героя в изгоя, ведь именно он забил первый гол в этой встрече.

У Ромы были свои герои и антигерои. В число последних вошёл Тамми Абрахам, который к перерыву не воспользовался тремя (!) голевыми возможностями. В одной из ситуаций промах англичанина напомнил недавний конфуз Даниила Сикана в матче Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтёром.

Рому спасли замены Жозе Моуринью. В середине второго тайма португальский тренер выпустил на поле Кристиана Вольпато, и 18-летний атакующий полузащитник оформил гол+пас. Как тут не вспомнить, что свой единственный доселе гол в Серии А он забил в прошлом сезоне также в ворота Вероны!

Матич, который ассистировал Вольпато, также вышел на замену.