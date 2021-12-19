Ощутить на себе влияние криминального мира пришлось и хавбеку Наполи Адаму Унасу, сообщает Tuttomercatoweb.

Наполи имеет катастрофические потери на битву против Милана – 5 ключевых игроков выпали из заявки

Алжирец был ограблен возле собственного дома, расположенного в богатом районе Позиллипо. Унас как раз вернулся с утренней тренировки и планировал собирать вещи для поездки в Милан, где состоится матч 18-го тура Серии А. Впрочем, двое мужчин на скутере подъехали к 25-летнему игроку и сразу повалили его на землю. Воры на месте "обчистили" телефон, деньги и все драгоценности Адама, среди которых была золотая цепочка стоимостью 5 тысяч евро.

К счастью, Унас не пострадал и успел присоединиться к остальным игрокам Наполи, отправившись в Милан. Поединок против "россонери" состоится сегодня, начало в 21:45.

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