Відчути на собі вплив кримінального світу довелося і хавбеку Наполі Адаму Унасу, повідомляє Tuttomercatoweb.

Наполі має катастрофічні втрати на битву проти Мілана – 5 ключових гравців випали із заявки

Алжирець був пограбований біля власного будинку, який розташований у заможному районі Позілліпо. Унас саме повернувся з ранкового тренування і планував збирати речі для поїздки у Мілан, де відбудеться матч 18-го туру Серії А. Втім, двоє чоловіків на скутері під'їхали до 25-річного гравця і відразу повалили його на землю. Злодії на місці "обчистили" телефон, гроші і всі дорогоцінності Адама, серед яких був золотий ланцюжок вартістю 5 тисяч євро.

На щастя, Унас не постраждав та встиг приєднатися до решти гравців Наполі, вирушивши у Мілан. Поєдинок проти "россонері" відбудеться сьогодні, початок о 21:45.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд