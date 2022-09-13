Защитник Руха и молодежной сборной Украины Алексей Сыч, перебравшийся в Кортрейк на правах аренды, останется в бельгийском клубе и после завершения арендного соглашения.

По информации Игоря Цыганыка, которую тот озвучил в программе Циганик Live, Кортрейк арендовал Алексея Сыча с обязательным правом выкупа.

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Сумма выкупа составляет 3 миллиона евро. Также Рух получит еще 20% от трансфера Сыча в другой клуб.

Напомним, Алексей является воспитанником львовского футбола, а к Руху присоединился 2 года назад. В составе "желто-черных" успел провести всего 18 матчей, результативными действиями не отмечался. У флангового защитника также есть 13 выходов за молодежную сборную Украины. Летом интерес к 21-летнему игроку приписывали Шахтеру, однако Рух якобы отпугнул "горняков" ценником в размере 4 миллионов долларов.

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