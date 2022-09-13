Захисник Руха і молодіжної збірної України Олексій Сич, який перебрався до Кортрейка на правах оренди, залишиться в бельгійському клубі і після завершення дії орендної угоди.

За інформацією Ігоря Циганика, яку той повідомив у програмі Циганик Live, Кортрейк орендував Олексія Сича з обов'язковим правом викупу.

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Сума викупу становить 3 мільйони євро. Також Рух отримає ще 20% від трансферу Сича до іншого клубу.

Нагадаємо, Олексій є вихованцем львівського футболу, а до Руха приєднався 2 роки тому. У складі "жовто-чорних" встиг провести лише 18 матчів, результативними діями не відзначався. Фланговий оборонець також має 13 виходів за молодіжну збірну України. Влітку інтерес до 21-річного гравця приписували Шахтарю, однак Рух нібито відлякав "гірників" цінником у розмірі 4 мільйонів доларів.

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