Рух на своем официальном сайте объявил о годовой аренде игрока в Кортрейк. Бельгийский клуб будет иметь право выкупа.

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Сыч является воспитанником львовского футбола, а к Руху присоединился 2 года назад. В составе "желто-черных" успел провести всего 18 матчей, результативными действиями не отмечался. У флангового защитника также есть 13 выходов за молодежную сборную Украины. Летом интерес к 21-летнему игроку приписывали Шахтеру, однако Рух якобы отпугал "горняков" ценником в размере 4 миллионов долларов.

Добавим, что у Кортрейка уже есть большой опыт сотрудничества с украинцами – раньше здесь играли Бацула, Макаренко и Тотовицкий. Пока команда идет на 12-й строчке чемпионата Бельгии.

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Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk vandaag nog een Oekraïense jeugdinternational aan.



️ Oleksiy komt over op huurbasis met aankoopoptie naar het Guldensporenstadion en wordt de komende dagen in België verwacht.#WelcomeOleksiy pic.twitter.com/WsNT64tKXN — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 6, 2022

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