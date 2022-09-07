Рух отпустил игрока молодежной сборной Украины в Европу – Шахтер отказался от него из-за заоблачного ценника
Защитник Руха и молодежной сборной Украины Алексей Сыч получил шанс показать себя за рубежом.
Рух на своем официальном сайте объявил о годовой аренде игрока в Кортрейк. Бельгийский клуб будет иметь право выкупа.
Заря официально объявила о подписании Бутко
Сыч является воспитанником львовского футбола, а к Руху присоединился 2 года назад. В составе "желто-черных" успел провести всего 18 матчей, результативными действиями не отмечался. У флангового защитника также есть 13 выходов за молодежную сборную Украины. Летом интерес к 21-летнему игроку приписывали Шахтеру, однако Рух якобы отпугал "горняков" ценником в размере 4 миллионов долларов.
Добавим, что у Кортрейка уже есть большой опыт сотрудничества с украинцами – раньше здесь играли Бацула, Макаренко и Тотовицкий. Пока команда идет на 12-й строчке чемпионата Бельгии.
Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"