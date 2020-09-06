Похоже, именно избыток эмоций не позволил харьковчанам обыграть тернопольскую Ниву (1:1).

Хавбек Металлиста 1925 Антон Савин надолго запомнит матч против Нивы Тернополь (1:1). 30-летний игрок перед поединком сделал предложение своей девушке.

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"Ли, ты выйдешь за меня замуж?", – именно с таким принтом на футболке Антон встал на колени перед красавицей на глазах обеих команд, тренеров и арбитров. К счастью, фиаско не случилось и девушка согласилась.

Напомним, букмекеры считают Металлист 1925 одним из фаворитов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона Первой лиги.

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