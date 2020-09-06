Хавбек Металіста 1925 Антон Савін надовго запам'ятає матч проти Ниви Тернопіль (1:1). 30-річний гравець перед поєдинком зробив пропозицію своїй дівчині.

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"Лі, ти вийдеш за мене заміж?", – саме з таким принтом на футболці Антон став на коліна перед красунею на очах обох команд, тренерів та арбітрів. На щастя, фіаско не трапилось і дівчина погодилась.

Нагадаємо, букмекери вважають Металіст 1925 одним з фаворитів на підвищення у класі за підсумками нинішнього сезону Першої ліги.

Перша ліга: Кремінь сенсаційно обіграв Волинь у матчі з трьома вилученнями, Металіст 1925 не дотиснув тернопільську Ниву