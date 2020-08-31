Известная дзюдоистка Дарья Билодид появилась на премьере своего автобиографического фильма в компании защитника Динамо Дениса Попова.

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Молодые спортсмены мыло проводили время за просмотром ленты, а фотографы поймали кадры, где футболист нежно держит за руку 19-летнюю дзюдоистку. В сети Дарью и Дениса сразу окрестили новой парой отечественного спорта.

Напомним, 21-летний защитник недавно восстановился от травмы и сможет помочь киевлянам в квалификации Лиги чемпонив, где Динамо будет противостоять нидерландский АЗ.

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