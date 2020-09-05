Первая лига, 1-й тур

Кристалл – Николаев – 1:2

Голы: Гливый, 73 – Сула, 10 Кушниренко, 80

Альянс – ВПК Агро – 3:2

Голы: Ярошенко, 45+1, Васильев, 51 (аг.), Агапов, 62 – Шмигельский, 11 Горбаченко, 88

Авангард – Черноморец – 1:2

Голы: Майборода, 43 – Поспелов, 21, Яловенко, 68

Волынь – Кремень – 2:3

Голы: Бондаренко, 56 (п), Протасов, 86 – Бородай, 8, Бычков, 39, Сорокин, 83

Удаление: Евдокимов, 70 – Бородай, 88, Белоус, 90+5

Металлист 1925 – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Лукас, 23 – Скакун, 43

Вторая лига: Металл уничтожил Днепр Черкассы, Реал Фарма уступил Кривбассу, МФК Металлург разгромил Никополь

Николаев на выезде дважды отметился в воротах Кристалла. Херсонцы ответили лишь одним голом и остались без очков.

Голевой феерией порадовали Альянс и ВПК Агро, в поединке было зафиксировано 5 мячей. Победителем встречи стал новичок турнира Альянс.

Черноморец имеет серьезные намерения побороться за путевку в УПЛ в нынешнем сезоне. Одесситы стартовали с выездной победы над краматорским Авангардом.

Одним из центральных поединков тура стало противостояние Волыни и Кремня. Гости шокировали соперника двумя голами еще до перерыва. Во втором тайме хозяева отыграли два мяча, но Кремень сумел дожать Волынь победным голом. Стоит отметить, что с 70-й минуты подопечные Сачко играли в меньшинстве, а перед финальным свистком арбитр удалил двух игроков Кремня.

Тернопольская Нива вернулась в Первую лигу и сразу сумела дать бой одному из фаворитов турнира – Металлисту 1925. Команды в первом тайме обменялись голами. Вторая половина встречи осталась без забитых мячей, финальный свисток зафиксировал ничью.

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