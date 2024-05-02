Мохамед Салах и Юрген Клопп поговорили на повышенных тонах, когда египтянин выходил на замену в 35-м туре АПЛ против лондонцев (2:2). Антонио раскрыл, что успел услышать на поле.

"Это не какая-то инсайдерская информация, мне никто ничего не рассказывал. Но я слышал то, о чем ребята говорили на поле.

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Когда игроки Ливерпуля выходят на поле, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи. Но в этот раз Салах пошел в другом направлении, начал поправлять щитки и так далее. Клопп протянул руку к нему и держал некоторое время, потому что Салах продолжил заниматься своими делами. Наконец он вяло отбил Клоппу пять в ответ.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,29, а "шпор" – 2,86. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,31, а на відповідний тотал менше – за 3,48.

Очевидно, что Клоппу это не понравилось. Он фактически спросил: "Ты вообще хочешь играть или садишься обратно на скамейку?". Впрочем, никто не сказал мне, что ответил Мо", – приводит свидетельство Антонио Daily Mail.

Напомним, для Клоппа это прощальный сезон во главе Ливерпуля. В течение месяца "красные" вылетели из Кубка Англии, ЛЕ и фактически потеряли все шансы побороться за титул АПЛ.

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