"Ты вообще хочешь играть или садишься обратно на скамейку?": стали известны новые подробности конфликта Салаха и Клоппа
Форвард Вест Хэма Майкл Антонио стал случайным свидетелем спора в лагере Ливерпуля.
Мохамед Салах и Юрген Клопп поговорили на повышенных тонах, когда египтянин выходил на замену в 35-м туре АПЛ против лондонцев (2:2). Антонио раскрыл, что успел услышать на поле.
"Это не какая-то инсайдерская информация, мне никто ничего не рассказывал. Но я слышал то, о чем ребята говорили на поле.
Ливерпуль принял ключевое решение относительно чемпионского парада и прощальной церемонии для Клоппа
Когда игроки Ливерпуля выходят на поле, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи. Но в этот раз Салах пошел в другом направлении, начал поправлять щитки и так далее. Клопп протянул руку к нему и держал некоторое время, потому что Салах продолжил заниматься своими делами. Наконец он вяло отбил Клоппу пять в ответ.
Очевидно, что Клоппу это не понравилось. Он фактически спросил: "Ты вообще хочешь играть или садишься обратно на скамейку?". Впрочем, никто не сказал мне, что ответил Мо", – приводит свидетельство Антонио Daily Mail.
Напомним, для Клоппа это прощальный сезон во главе Ливерпуля. В течение месяца "красные" вылетели из Кубка Англии, ЛЕ и фактически потеряли все шансы побороться за титул АПЛ.
"Что ты сказал, рыжая паскуда?!": самая скандальная вечеринка Ливерпуля – забухали, подрались, а потом порвали Барселону