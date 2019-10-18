Игрок Колоса может завершить карьеру из-за ряда травм

Полузащитник Колоса Александр Поздеев может завершить карьеру из-за постоянных проблем со здоровьем.

В этом сезоне 33-летний футболист сыграл лишь 1 матч за команду из Ковалевки – 31 августа он провел на поле 52 минуты в игре с СК Днепр-1 (1:2).

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В Поздеева очень неприятная проблема с хрящами, по которой он может завершить карьеру игрока, информирует ФутболNEWS.

Отметим, что Поздеев перешел в Колос перед началом сезона 2015/2016, когда команда из Ковалевки выступала во Второй лиге. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 16 матчей в Первой лиге и забил 2 гола.

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