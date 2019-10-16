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Костышин назвал, благодаря чему Колос может одолеть Шахтер

21:09 48 Читати українською
Костышин назвал, благодаря чему Колос может одолеть Шахтер
Руслан Костышин / официальный сайт Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против Шахтера.

 

"Если бы футболисты Шахтера играли в Лиге чемпионов, они бы собрались на матч. Для УПЛ им эмоции трудно найти.

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После Литвы и Португалии не думаю, что они будут иметь супернастрой на Колос. Наверное, для Шахтера главная мотивация – Лига чемпионов. Думал ли о тактике в матче против Шахтера? Да. 11 игроков позади, возможно, отобьемся", – отметил Костышин в комментарии Футбол NEWS.

Стоит отметить, что матч 11-го тура Шахтер – Колос состоится 18 октября, начало в 19:00.

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