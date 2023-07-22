Игрок Динамо впервые стал отцом
22 июля 21:12 - Читати українською
Защитник Динамо Владислав Дубинчак получил пополнение в семье.
Динамо на своей странице в Facebook поделилось радостной вестью – в семье Дубинчака родился сын.
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"На одного динамовца больше. Поздравляем Влада и Мирославу Дубинчак с рождением сына. Пусть растет чемпионом", – говорится в заметке.
Добавим, что Дубинчак в прошлом сезоне провел 28 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами.
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