Гравець Динамо вперше став батьком
22 липня 21:12 - Читать на русском
Захисник Динамо Владислав Дубінчак отримав поповнення у родині.
Динамо на своїй сторінці у Facebook поділилось радісною звісткою – в родині Дубінчака народився син.
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"На одного динамівця більше. Вітаємо Влада та Мирославу Дубінчаків із народженням сина. Хай росте чемпіоном", – йдеться в дописі.
Додамо, що Дубінчак у минулому сезоні провів 28 матчів за Динамо в усіх турнірах, в яких відзначився 3 гольовими передачами.
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