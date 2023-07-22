Динамо на своїй сторінці у Facebook поділилось радісною звісткою – в родині Дубінчака народився син.

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"На одного динамівця більше. Вітаємо Влада та Мирославу Дубінчаків із народженням сина. Хай росте чемпіоном", – йдеться в дописі.

Додамо, що Дубінчак у минулому сезоні провів 28 матчів за Динамо в усіх турнірах, в яких відзначився 3 гольовими передачами.

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