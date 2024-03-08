"Пенальти на последних минутах? Я сразу заметил, что там был контакт и понял, если будет просмотр VAR, то пенальти назначат. Конечно, очень обидно пропускать на последних секундах, терять очки еще и в таком важном для нас матче, благодаря которому мы могли подняться в турнирной таблице. Но уж как есть, будем двигаться дальше.

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У Вереса неплохая команда, к ним присоединились новые игроки на правах аренды, кроме того, они взяли нападающего, который забил. Сейчас все играют в нормальный футбол, никто не отсиживается сзади. Переживания за результат? В обычной ситуации мы бы взяли мяч под свой контроль и пытались бы оттеснить соперника на их половину поля.

А здесь мы сами "сели" на свою половину и старались сохранить счет. Это было видно, думаю, все это понимают, потому что и на замену выпускали центральных защитников, потому что понимали, что будет верховая борьба. Так получилось, что не удержали победу до конца", – приводит слова Дубинчака официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо не сумело удержать победу над Вересом – ровенчане отыгрались на 90+9 минуте, реализовав пенальти.

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