"Пенальті на останніх хвилинах? Я одразу помітив, що там був контакт і зрозумів, якщо буде перегляд VAR, то пенальті призначать. Звісно, дуже прикро пропускати на останніх секундах, втрачати очки ще й в такому важливому для нас матчі, завдяки якому ми могли піднятися у турнірній таблиці. Але вже як є, будемо рухатися далі.

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У Вереса непогана команда, до них приєдналися нові гравці на правах оренди, крім того, вони взяли нападника, який забив. Зараз усі грають у нормальний футбол, ніхто не відсиджується ззаду. Переживання за результат? У звичній ситуації ми б взяли м’яч під свій контроль та намагалися б відтіснити суперника на їхню половину поля.

А тут ми самі "сіли" на свою половину і старалися зберегти рахунок. Це було видно, думаю, усі це розуміють, бо і на заміну випускали центральних захисників, бо розуміли, що буде верхова боротьба. Так вийшло, що не втримали перемогу до кінця", – наводить слова Дубінчака офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо не зуміло втримати перемогу над Вересом – рівненці відігрались на 90+9 хвилині, реалізувавши пенальті.

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