Схоже, форвард Динамо Назарій Русин, який виступає на правах оренди в Легії, може поплатитись за свою норовливість.

Наставник Легії хотів надати ігрову практику Назарію Русину, відпустивши його на суботній матч проти Легіоново у дубль. Але українець відмовився за день до поєдинку, повідомляє Sport.PL.

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Форвард Динамо пояснив своє рішення тим, що боїться отримати травму на полях Третьої ліги, де грає Легія-2. Русину дали день, щоб обдумати свій вчинок, але він не змінив рішення. Польські журналісти пророкують Назарію відсторонення від першої команди та повноцінне переведення в дубль, допоки він не попросить вибачення та не зробить висновків.

Нагадаємо, Русин перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин у матчі Кубка Польщі та ще 59 хвилин – у дублі.

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