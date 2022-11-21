Швейцарский атакующий полузащитник боснийской команды Зриньски Карим Гадзетта совершил самоубийство, выбросившись с восьмого этажа здания в центре Мостара. Об этом информирует Klix.ba.

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В настоящее время проводится расследования инцидента, о причинах такого решения футболиста не сообщается.

Минувшим летом Гадзетта перешел в Зриньски из Ксамакса, боснийская команда стала для него первым зарубежным вызовом. В сезоне 2022/23 Карим Гадзетта из-за травмы сыграл за команду только 16 минут в одном матче.

Зриньски – действующий чемпион Боснии и Герцеговины, а также лидер нынешнего сезона.

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