Артем Довбик и Виктор Цыганков отправились в так называемый гастрономический тур по Жироне. Игрокам пришлось вытаскивать карточки с блюдами, которые они должны были попробовать.

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Сначала им предложили местные крафтовые сыры, которые футболисты оценили очень высоко. Впоследствии игроки посетили гастробар, где попробовали анчоусы – Довбику совсем не понравилось, а вот Цыганков не был таким привередливым.

Зашли Виктору и печеные улитки, хотя и не с первого раза. Зато Артем был в восторге от выпечки, а вот экс-игрок Динамо забраковал сладости из-за чрезмерного количества сахара.

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