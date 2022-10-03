"В ноябре 2021-го сборная Украины на выезде играла с Боснией и Герцеговиной в групповом этапе отбора на чемпионат мира. Мы приехали на реабилитацию с ветеранами АТО и параллельно хотели посетить матч.

"Он считал, что 40 тысяч долларов в месяц – это слишком": журналист назвал зарплаты Петракова и Ротаня в сборных Украины

За два дня до этого состоялась встреча Хорватия – Россия. Мы отправились и туда, "охотиться" на м*скалей. К сожалению, нашли лишь несколько. С одного я сорвал флаг "с курицей". Хотел сжечь эту тряпку перед матчем Босния – Украина, но пошел дождь, она не хотела гореть.

Вышло так, что я стоял и махал им. Босняки подумали, что это сербское знамя, начали бросаться на меня. Через 5 минут меня задержала полиция. Было жестко – на стадионе из-за меня уже начинался беспорядок. Полицейский обвинил меня в провокации, но в конце концов удалось объяснить ситуацию, и меня отпустили", – рассказал Герун в интервью "Спорт 24".

Полная версия интервью на "Спорт 24": "В один день освідчився коханій і дізнався про загибель найкращого друга": ультрас Карпат із ЗСУ – про контрнаступ, футбол та кохання