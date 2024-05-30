Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес может сменить клубную прописку уже этим летом.

После ухода Юргена Клоппа новый тренер мерсисайдцев Арне Слот стремится перестроить свою команду.

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Как сообщает The Sun, нидерландский специалист планирует заменить в составе Ливерпуля Дарвина Нуньеса. Уругвайский нападающий провел обнадеживающий сезон, но не избежал критики относительно нереализованных моментов.

Слот уже определился с кандидатурой на замену Нуньесу. Специалист стремится привлечь в команду форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. Благодаря стараниям 28-летнего бомбардира его команда сумела добыть путевку в Лигу чемпионов. Всего во всех турнирах Уоткинс забил 27 голов. К слову, Оллив оформил хет-трик в ворота команды Роберто Де Дзерби, приняв участие в разгроме со счетом 6:1.

Напомним, что интерес к Дарвину Нуньесу проявляет Барселона, но каталонцы не делали еще ни одного шага. Уругваец имеет контракт с Ливерпулем до 2028 года.

В общем Нуньес отыграл за мерсисайдцев в 96 матчах, забив 33 гола и оформив 17 ассистов.

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