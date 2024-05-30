Главные новости футбола 29 мая: Бавария и Барселона назначили новых тренеров, первые переходные матчи за УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 мая.
Европа
Олимпиакос выиграл Лигу конференций, одолев в финале Фиорентину. Барселона официально назначила Ханси Флика главным тренером. Бавария официально объявила о назначении Венсана Компани на должность главного тренера. Самый богатый клуб мира избавился от 5 игроков после неудачного сезона.
Украина
Состоялись первые переходные матчи за УПЛ. Верес не смог победить Эпицентр и вообще спасся в конце матча. Оболонь на классе дожала Левый берег в "битве спальных районов". Сборная Украины отправилась на тренировочный сбор перед Евро-2024.
Наши за границей
Реал изолировал Андрея Лунина от команды перед финалом Лиги чемпионов. Виктор Цыганков имеет низкую клаусулу в Жироне и готов к переменам, но пока не хочет даже слышать о трансфере. Защитник сборной Украины официально перешел в Вердер.