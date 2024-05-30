После того как Аталанта переиграла Байер (3:0) в финале Лиги Европы, итальянские клубы могли претендовать на девятое место в еврокубках в кампании 2024/25.

"У нас было много возможностей забить": тренер Фиорентины извинился за поражение от Олимпиакоса в финале ЛК

Чтобы обеспечить участие еще одной команде в европейских турнирах, Фиорентине нужно было победить в финале Лиги конференций. Впрочем, трофей забрал себе греческий Олимпиакос.

Так, от Италии в еврокубках будут играть восемь клубов. Интер, Милан, Болонья, Ювентус и Аталанта будут выступать в Лиге чемпионов; Рома, Лацио – в Лиге Европы, а Фиорентина повторит участие в Лиге конференций.

Олимпиакос выиграл Лигу конференций, одолев Фиорентину – Мендилибар взял второй еврокубок за два года