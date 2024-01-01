Защитник Барселоны Маркос Алонсо все же ляжет под хирургический нож в ближайшее время.

Алонсо не выходил в составе Барселоны с 3 декабря из-за проблем со спиной. Игрок обсудил с клубом возможность операции, которая таки будет проведена на следующей неделе, сообщает Mundo Deportivo.

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На этот шаг пришлось пойти, поскольку консервативное лечение не дало ожидаемого результата. Таким образом, Алонсо пропустит матч Кубка Испании против Барбастро, а также не поедет в Саудовскую Аравию, где состоится Суперкубок Испании.

Добавим, что Алонсо провел 7 матчей за Барселону, однако не отличался результативными действиями.

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