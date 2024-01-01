Гравець Барселони буде прооперований – він пропустить Суперкубок Іспанії
Захисник Барселони Маркос Алонсо все ж ляже під хірургічний ніж найближчим часом.
Алонсо не виходив у складі Барселони з 3 грудня через проблеми зі спиною. Гравець обговорив з клубом можливість операції, яка таки буде проведена наступного тижня, повідомляє Mundo Deportivo.
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На цей крок довелось піти, оскільки консервативне лікування не дало очікуваного результату. Таким чином, Алонсо пропустить матч Кубка Іспанії проти Барбастро, а також не поїде до Саудівської Аравії, де відбудеться Суперкубок Іспанії.
Додамо, що Алонсо провів 7 матчів за Барселону, проте не відзначався результативними діями.
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