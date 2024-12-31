Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган травмировался во время занятий в тренажерном зале.

Немецкий игрок попал в больницу из-за небольшого несчастного случая в спортзале. Как сообщает Mundo Deportivo, во время тренировки Илкай Гюндоган ударился головой о вес, с которым работал.

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Удар вызвал кровотечение. Поэтому полузащитника пришлось отвезти в больницу, где ему наложили несколько швов на рану. Обследование показало, что травма незначительная и Гюндоган сможет сыграть 4 января против Лас-Пальмас.

Напомним, немец присоединился к Барселоне в 2023 году. В текущем сезоне Гюндоган сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и оформил шесть ассистов.

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