Мадридцы хотят избежать автоматической активации пункта выкупа чемпиона мира у Барсы за 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Арендное соглашение между клубами рассчитано на 2 сезона. Атлетико будет обязан выкупить Гризманна, если тот в обеих кампаниях наиграет 45 и более минут в 50% матчей, когда он доступен (учитываются травмы и дисквалификации). В прошлом сезоне эта доля достигла 82,5%, но теперь "матрасники" могут искусственно ограничить игровое время француза. Атлетико не хочет платить Барсе 40 млн за игрока, которому в марте стукнет 32 года. Еще остается вариант, что клубы заранее договорятся о снижении цены, и Гризманну не придется страдать.

Намек на новую стратегию появился уже в первом туре нового сезона. Гризманн получил всего 28 минут на поле, но это не помешало ему поразить ворота Хетафе (3:0).

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