Гравець Атлетіко ліз битися з власними ультрас на трибунах – фанати ображали партнера і пригадали минуле у Реалі
Стосунки між футболістами і вболівальниками Атлетіко далеко не ідеальні.
Напружений інцидент трапився вчора, коли "матрацники" в рідних стінах поступилися Вільяреалу (0:2).
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Низка гравців виконувала бігові вправи після фінального свистка, а купка фанатів ще спостерігала за цим з трибун. Захиснику Маріо Ермосо не сподобалося, що представники радикальної групи Frente Atleti почали голосно ображати Антуана Грізманна. Гравець Атлетіко перестрибнув загороду і хотів було лізти на трибуни для з'ясування стосунків. Втім, його вчасно відтягнули партнери під зливу пластикових пляшок і різного сміття, яке полетіло від власних фанатів.
Ультрас Атлетіко завжди неоднозначно ставилися до Ермосо, оскільки той виховувався у структурі принципового суперника – Реала. 27-річний захисник отримав порцію образ і цього разу.
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