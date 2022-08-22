Стосунки між футболістами і вболівальниками Атлетіко далеко не ідеальні.

Напружений інцидент трапився вчора, коли "матрацники" в рідних стінах поступилися Вільяреалу (0:2).

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Низка гравців виконувала бігові вправи після фінального свистка, а купка фанатів ще спостерігала за цим з трибун. Захиснику Маріо Ермосо не сподобалося, що представники радикальної групи Frente Atleti почали голосно ображати Антуана Грізманна. Гравець Атлетіко перестрибнув загороду і хотів було лізти на трибуни для з'ясування стосунків. Втім, його вчасно відтягнули партнери під зливу пластикових пляшок і різного сміття, яке полетіло від власних фанатів.

Mario Hermoso clashed with Atleti supporters after their loss to Villarreal tonight.



Spanish media reports that the defender was backing Griezmann after he received insults and abusive chants. pic.twitter.com/CiOSiRJDIn — EuroFoot (@eurofootcom) August 21, 2022

Ультрас Атлетіко завжди неоднозначно ставилися до Ермосо, оскільки той виховувався у структурі принципового суперника – Реала. 27-річний захисник отримав порцію образ і цього разу.

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