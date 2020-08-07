Игрок Арсенала может присоединиться к Милану

Торрейра может вернуться в Серию А – его хочет приобрести Милан, сообщает The Telegraph.

Арсенал предложил Виллиану контракт, которого бразилец не дождался от Челси

Арсенал готов продать уругвайского полузащитника, ведь клубу нужны средства на потенциальные трансферы. "Канониры" хотят выручить не менее 30 млн евро.

Отметим, что прошлым летом "россонери" уже пытались арендовать Торрейру, однако их попытки не увенчались успехом. В этом сезоне уругваец провел 39 матчей во всех турнирах за Арсенал, однако не доиграл сезон из-за перелома ноги.

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