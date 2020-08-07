toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН

Игрок Арсенала может присоединиться к Милану

23:05 - Читати українською
Игрок Арсенала может присоединиться к Милану
Растерянный Лукас Торрейра / Фото из открытых источников

Хавбек лондонского Арсенала Лукас Торрейра попал в сферу интересов итальянского гранда.

Торрейра может вернуться в Серию А – его хочет приобрести Милан, сообщает The Telegraph.

Арсенал предложил Виллиану контракт, которого бразилец не дождался от Челси

Арсенал готов продать уругвайского полузащитника, ведь клубу нужны средства на потенциальные трансферы. "Канониры" хотят выручить не менее 30 млн евро.

Отметим, что прошлым летом "россонери" уже пытались арендовать Торрейру, однако их попытки не увенчались успехом. В этом сезоне уругваец провел 39 матчей во всех турнирах за Арсенал, однако не доиграл сезон из-за перелома ноги.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова
22:09
47290
Теги
Арсенал Арсенал Милан Милан Англия Трансферы Лукас Лукас Торрейра Трансферы Милана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
26
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?