Арсенал предложил Виллиану контракт, которого бразилец не дождался от Челси

"Канониры" стремятся усилиться бывшим лидером донецкого Шахтера и уже сделали ему соответствующее предложение.

Атакующий хавбек Челси получил предложение провести ближайшие 3 года в составе лондонского Арсенала. Именно такой контракт требовал бразилец от Челси, но после отказа "пенсионеров" Виллиан покинет клуб на правах свободного агента.

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Таким образом, "канониры" вышли вперед в борьбе за 31-летнего вингера, которым также интересуются Барселона и Интер Майами. Правда, двое последних предлагают лучшие условия личного контракта, информирует Sky Sports.

Напомним, бразилец перешел в Челси в 2013 году из Анжи за 35 млн евро. В сезоне 2019/20 экс-звезда Шахтера сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. В составе Челси Виллиан дважды стал чемпионом Англии и победил в Лиге Европы 2018/19.

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