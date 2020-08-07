toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Гравець Арсенала може приєднатись до Мілана

7 серпня 23:05 - Читать на русском
Гравець Арсенала може приєднатись до Мілана
Розгублений Лукас Торрейра / Фото з відкритих джерел

Хавбек лондонського Арсенала Лукас Торрейра потрапив у сферу зацікавлень італійського гранда.

Торрейра може повернутись в Серію А – його хоче придбати Мілан, повідомляє The Telegraph.

Арсенал запропонував Вілліану контракт, якого бразилець не дочекався від Челсі

Арсенал готовий продати уругвайського півзахисника, адже клубу потрібні кошти на потенційні трансфери. "Каноніри" хочуть виручити не менше 30 млн євро.

Зазначимо, що минулого літа "россонері" вже намагались орендувати Торрейру, проте їхні спроби не увінчались успіхом. В цьому сезоні уругваєць провів 39 матчів у всіх турнірах за Арсенал, проте не дограв сезон через перелом ноги.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Рух на останніх секундах відібрав у Інгульця дострокову путівку в УПЛ, Волинь і Минай наблизилися до еліти
7 серпня
8049
Теги
Арсенал Арсенал Мілан Мілан Англія Трансфери Лукас Лукас Торрейра Трансфери Мілана
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
21
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?