Гравець Арсенала може приєднатись до Мілана

Торрейра може повернутись в Серію А – його хоче придбати Мілан, повідомляє The Telegraph.

Арсенал запропонував Вілліану контракт, якого бразилець не дочекався від Челсі

Арсенал готовий продати уругвайського півзахисника, адже клубу потрібні кошти на потенційні трансфери. "Каноніри" хочуть виручити не менше 30 млн євро.

Зазначимо, що минулого літа "россонері" вже намагались орендувати Торрейру, проте їхні спроби не увінчались успіхом. В цьому сезоні уругваєць провів 39 матчів у всіх турнірах за Арсенал, проте не дограв сезон через перелом ноги.

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