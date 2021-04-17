"Нужно выступить на самом высоком уровне, потому что только так можно выиграть финал. Барселона – фаворит, но мы можем противостоять этому. Нам не нужно думать о результате, чтобы достичь максимальной производительности. Я как заряженное ружье, и мои игроки выглядят так же.

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Мы уверены, что нашли причину поражения от Сосьедада (0:1) в предыдущем финале. На плечах наших игроков был огромный груз, но я убежден, что на этот раз он не повлияет. Теперь у нас есть 90 минут против великолепной команды, которая привыкла побеждать в финале. Но это не лишает нас мечты о Кубке в Бильбао. Мы должны играть, наслаждаться и страдать. Невозможно победить Барселону без страданий", – приводит слова Марселино Marca.

Напомним, финал Кубка Испании Атлетик – Барселона состоится сегодня, 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30. Интересно, что для баскского клуба это будет второй шанс завоевать трофей за последние две недели – третьего апреля "львы" уступили Реал Сосьедаду в переносе финале 2020 года.

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