"Потрібно виступити на найвищому рівні, тому що тільки так ви можете виграти фінал. Барселона – фаворит, але ми в змозі протистояти цьому. Нам не потрібно думати про результат, щоб досягти максимальної продуктивності. Я наче заряджена рушниця, і мої гравці виглядають так само.

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Ми впевнені, що знайшли причину поразки від Сосьєдада (0:1) у попередньому фіналі. На плечах наших гравців був величезний тягар, але я переконаний, що цього разу він не вплине. Тепер у нас є 90 хвилин проти чудової команди, яка звикла перемагати в фіналах. Але це не позбавляє нас мрій про Кубок у Більбао. Ми повинні грати, насолоджуватися і страждати. Неможливо перемогти Барселону без страждань", – наводить слова Марселіно Marca.

Нагадаємо, фінал Кубка Іспанії Атлетік – Барселона відбудеться сьогодні, 17 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:30. Цікаво, що для баскського клубу це буде другий шанс здобути трофей за останні два тижні – третього квітня "леви" поступилися Реал Сосьєдаду в перенесеному фіналі 2020 року.

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