"Месси – профессионал. Сейчас Лионель находится в идеальной форме, я вижу его на тренировках, он там просто лучший. Он знает, как нужно готовиться к важным матчам, поэтому я не сомневаюсь в его уровне.

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Сыграет ли Пике? Он попал в заявку против Реала только после трех дней тренировок. Сейчас же Жерар прошел недельный тренировочный цикл, и вообще чувствует себя хорошо. Думаю, он в субботу выйдет на поле", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, финал Кубка Испании Атлетик – Барселона состоится в субботу, 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30. Интересно, что для баскского клуба это будет второй шанс завоевать трофей за последние две недели – третьего апреля "львы" уступили Реалу Сосьедад в перенесенном финале 2020 года.

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