Реал здобув перемогу та став головним переслідувачем поточного лідера Ла Ліги – Атлетіко. Барселона дуже засмучена таким сценарієм та вкотре апелює до упередженості арбітрів. Претензії до Хесуса Хіля Мансано лунають через епізод наприкінці зустрічі, коли Мартін Брейтвейт впав у штрафному майданчику господарів після контакту з Ферланом Менді. Ронадьд Куман після гри видав цілу гнівну промову на адресу суддів, а перед тим відзначився Жерар Піке. Захисник не грав у цьому матчі, але після фінального свистка спустився на поле, щоб особисто все сказати головному рефері та ледь не влаштував сварку з Модрічем.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Схоже, позиція та аргументи каталонців дуже хиткі. У тому епізоді справді важко розгледіти порушення правил на пенальті. Опосередковано доказом цього можна вважати риторику іспанських ЗМІ, які ніколи не втрачають нагоди розбурхати скандал. Що ж ми бачимо на сторінках тамтешньої преси цього разу? Так, суперечливий момент не ігнорується, але куди більше уваги до Зінедіна Зідана, який виграв чергове топове протистояння. Також у епіцентрі – втрачена серія Барселони, емоції без уболівальників та сильна злива над футбольним полем у Вальдебебасі.

Marca: не найкраща версія Барселони

Серія Барселони завершена, та ще й проти Реала. У каталонців був приємний період – вини вже рахували матчі до перемоги в Ла Лізі. Фактично "синьо-гранатові" не програвали з 5 грудня минулого року, що дозволило повернутися в боротьбу за титул. Однак у цей суботній вечір динаміка була втрачена.

Попередню осічку каталонців бачимо аж чотири місяці тому. Це було в Каррансі, де підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Кадіса. З того дня статистика Барселони була приголомшливою. Лише три нічиїх в 19-ти матчах при 16-ти перемогах. У команди Кумана вже були проблеми у понеділок в матчі проти Вальядоліда. Вона перемогла, але Усман Дембеле забив єдиний м'яч лише в компенсований час. Схоже, пауза на матчі збірних не пішла Барселоні на користь.

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До звітної гри каталонці підходили у хорошому настрої. Саме вони були кращою командою у 2021-му. З початку року "синьо-гранатові" втратили очки лише раз, решта ігор завершилися тріумфом. Ця серія була настільки позитивною, що Барселона зуміла відіграти у Атлетіко 12 очок в боротьбі за титул. Проти Реала не вдалося продемонструвати свою найкращу версію.

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AS: Ель Класіко завершилося агонією

Мадрид і Барса піднялися на ноги (і які ноги!). Належало визначити, хто очолив би переслідування Атлетіко. Поєдинок розпочався скромно і закінчився агонією серед жорстокого шторму, який лише додав епічності. Це надзвичайне, виснажливе Ель Класіко зробило Реал лідером. Барса тримала м'яч, але цього вже давно недостатньо. Мадрид був господарем, а Вінісіус – снарядом, настільки ж неточним, як і нестримним. Він втримав свою перемогу до кінця та опинився у ложі тимчасового лідера. Барса потрапила лабіринт, а Мадрид – у свою стихію: дві лінії оборони зробили атаку суперника гандболом.

Ель Класіко викликає запаморочення. Даних досить багато, хоча це дослідження все ще очікує на публікацію в наукових журналах. Зідан у Лізі чемпіонів переміг Ліверпуль з Асенсіо і вивів корабель проти Барси з Вальверде, щоб подвоїти охорону Альби – улюбленого каналу зв'язку Мессі. Він усе правильно зрозумів. І Куман, який тріумфально повторив склад у чотирьох іграх, також вдався до змін: Араухо в центральній трійці, Де Йонг за кермом та Грізманн на лавці. Трохи екстравагантності, як і тоді, коли він вперше відвідав Мадрид у складі команди Кройфа. Невідомо, чи це такий нідерландський стиль... Не вийшло.

Mundo Deportivo: фанатів не було, але було багато галасу

Ель Класіко, яке вчора зіграли Реал та Барселона, було дивним, оскільки така гра, без публіки на трибунах – зовсім не те. Але це не означає, що була тиша. Хоча правда полягає в тому, що після музики перед грою, можливо, на занадто перебільшеному рівні гучності, все замовкло. Це було наче хвилиною мовчання перед тим, як м’яч зрушив із позначки у центрі поля. Це був єдиний момент, коли на Стадіо Ді Стефано нічого не було чути. Запасні, тренери, менеджери команд, а також самі гравці – це велика кількість людей, яка мала щось спільне: їхні скарги. Трохи дивно, що всі скаржаться на все, що свистить арбітр, чи не свистить. Так, фанатів не було, але було багато галасу.

Голи були відзначені стильно, але зоряним часом став епізод між Менді та Брейтвейтом. Там все було чутно. Барселона вимагає пенальті, супроводжуючи це фразами: "знову та ж історія", "яке пограбування", "все, як завжди". Крики, жести, гнів...

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Серхіо Рамос не зміг зіграти через травму, але це не позбавило його статусу однієї з найпомітніших осіб гри. Капітана мадридців було чутно більше, ніж Зідана. Він не переставав підбадьорювати своїх товаришів по команді, приєднуючись до скарг і вигукуючи, що "все скінчено", ще до того, як Моріба перебив м'яч через поперечину в останній атаці матчу. Зрештою, радість на білій стороні і гнів – на синьо-гранатовій. Тиша повернулася на Ді Стефано, який прийняв Ель Класіко без уболівальників, але з шумом двох команд, якого було багато.

El Pais: дуель стилів

На стадіоні Ді Стефано відбулася дуель стилів, з якої переможцем вийшов Мадрид. Для початку Зідан влаштував сюрприз. Його не вважають сильним тактиком, але француз змусив Барсу діяти за його сценарієм. Вінісіус став орієнтиром для атак, а в обороні Реал розташовувався близько до власних воріт, що робило володіння Барси стерильним. Ще одна несподіванка – вихід Вальверде та Асенсіо на трибунах. Маневр, щоб допомогти Лукасу Васкесу проти Альби та Педрі. Куману довелося доручити Де Йонгу страхування Мінгеси та Араухо, які стерегли забігання Вінісіуса. Максимальний ризик при дуелях віч-на-віч.

Бразильський форвард став великою проблемою. Там, де навіть Мессі страждав від браку простору, Вінісіус отримував величезні вільні зони. За рахунку 2:1 протистояння стало запеклішим. Постійні атаки в обох напрямках, хоча й не завжди завершувалися проблемами для голкіперів. Зрештою, тренерам довелося втрутитися. Зідан, схоже, націлився на Енфілд та зняв із гри кількох лідерів.

Під зливою битва перетворилася на пекло. Реал стиснув щелепи і терпів. Барса так і не знайшла фінального аргументу. Він міг бути у Брейтвета – Менді зіграв необачно. Дотик до руки данця ледь не перетворився на втрату свідомості. Рефері нічого не перевірив. Все завершилось ударом в поперечину від Моріби та Тер Штегеном на позиції форварда.

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