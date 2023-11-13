"Надо было отыгрываться, ведь пропустили быстрый гол, но дальше играли так, как и стремились с начала матча – больше контролировать мяч и проводить контратаки. Сравняли счет в конце первого тайма, потом уже было легче играть.

Роскошные голы Леднева и Гуцуляка в видеообзоре матча Шахтер – СК Днепр-1 – 1:3

У них в общем-то небольшая ротация, могут четырех игроков сменить, но на этот раз у Шахтера была только одна замена – вместо Гочолейшвили вышел Конопля. А так, в основном, одни и те же ребята играют. Но у них были пять суток паузы к матчу, у "горняков" была возможность нормально подготовиться. Не каждый матч мы выигрываем у Шахтера. Для ребят это будет дополнительный выходной

Береза? - Он поблагодарил команду, сказал, что очень за нее болеет, и что-то пошутил", - цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 сенсационно обыграл донецкий Шахтер в матче 14 тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Юрия Максимова возглавили турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 30 турнирных пунктов.

Шахтер проиграл Днепру-1 после сенсации с Барсой – Гуцуляк и Леднев шикарными голами подняли СК на вершину УПЛ