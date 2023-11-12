Для дончан все началось очень неплохо. Даниил Сикан открыл счет уже на 5-й минуте. СК Днепр-1 отыгрался еще до перерыва, а десерт приберег на второй тайм. Два очень красивых гола Гуцуляка и Леднева принесли номинальным гостям победу.

Шахтер проиграл Днепру-1 после сенсации с Барсой – Гуцуляк и Леднев шикарными голами подняли СК на вершину УПЛ

Такой результат позволил подопечным Юрия Максимова стать единоличными лидерами турнирной таблицы УПЛ. Шахтер отстает на шесть очков, но теоретически может догнать СК Днепр-1, ведь у него есть два матча в запасе.