"О минусах сегодняшнего матча мы поговорим в раздевалке, Луческу проведет разбор. Понятно, что проигрывать никому не хочется и пропущенные мячи нас разочаровывают, но это футбол. Надо принимать это как нашу ошибку. Гол пришел после нашей потери мяча. Хорошо, что вернулись в игру, хоть мы в ней и были. Во втором тайме Луческу сделал коррективы, подсказал ребятам, и мы стали действовать быстрее и точнее. Плюс замены привели к двум забитым мячам, и мы с хорошим настроением закончили сбор.

Динамо – РФШ – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первый пропущенный гол на сборе… Мы играли не своими мячами. Во втором тайме, как только сменили мячи на наши, у нас сразу пошла другая игра, и мы забили два гола. Почему решили провести последний матч на сборе перед вылетом? Так Луческу видит развитие этих событий. Заставляет футболистов играть в любых условиях и с любым соперником. Не подстраивайтесь под кого-нибудь, а играть первым номером в сложных условиях. То есть перед перелетом или отъездом домой.

Остальные клубы предпочитают этого не делать, но здесь просматриваешь характер ребят и способность играть в сложных условиях. Нужно производить этот объем нагрузок. Сложно всегда играть против мотивированных соперников. Ты должен выкладываться на максимум, играя через два дня на третий. Это закаляет характер и дает хорошую физическую подготовку.

Оценка за сборы? Оценку будем давать в конце чемпионата. Она будет зависеть от игры команды и места в чемпионате. Мы все хотим выигрывать. Для этого тренируемся и готовимся", – поделился Карас в официальном комментарии YouTube-каналу Динамо.

Динамо обыграло РФШ перед возобновлением УПЛ – Шапаренко и юный украинец дарят надежду, 2 разных тайма настораживают