"Про мінуси сьогоднішнього матчу ми поговоримо в роздягальні, Луческу проведе розбір. Зрозуміло, що програвати нікому не хочеться, і пропущені м'ячі нас розчаровують, але це футбол. Треба приймати це як нашу помилку. Гол прийшов після нашої втрати м'яча. Добре, що повернулися в гру, хоча ми в ній і були. У другому таймі Луческу зробив корективи, підказав хлопцям, і ми стали діяти швидше і точніше. Плюс заміни призвели до двох забитих м'ячів, і ми з гарним настроєм закінчили збір.

Динамо – РФШ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перший пропущений гол на зборі... Ми грали не своїми м'ячами. У другому таймі, як тільки поміняли м'ячі на наші, у нас відразу пішла інша гра, і ми забили два голи. Чому вирішили провести останній матч на зборі перед вильотом? Так Луческу бачить розвиток цих подій. Змушує футболістів грати в будь-яких умовах і з будь-яким суперником. Не підлаштовуватися під когось, а грати першим номером в складних умовах. Тобто перед перельотом або від'їздом додому.

Інші клуби воліють цього не робити, але тут переглядаєш характер хлопців і здатність грати в складних умовах. Потрібно виконувати цей обсяг навантажень. Складно завжди грати проти мотивованих суперників. Ти повинен викладатися на максимум, граючи через два дні на третій. Це загартовує характер і дає хорошу фізичну підготовку.

Оцінка за збори? Оцінку будемо давати наприкінці чемпіонату. Вона буде залежати від гри команди і місця у чемпіонаті. Ми всі хочемо вигравати. Для цього тренуємося і готуємося", – поділився Карас у коментарі офіційному YouTube-каналу Динамо.

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