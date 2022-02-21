Динамо – РФШ – 2:1 – видео голов и обзор матча
12:18 - Читати українською
Динамо вырвало победу над РФШ в контрольном матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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завершено
Товарищеский матч
Динамо – РФШ – 2:1
Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 67 – Мареш, 21
РФШ вышел вперед на 21 минуте – Мареш мощным ударом со штрафного поразил ворота Бущана. При этом киевляне создали недостаточно моментов.
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А вот после перерыва украинские футболисты смогли сравнять счет: Ванат добил мяч в ворота после двух сейвов вратаря. А Шапаренко вырвал победу для Динамо. Цыганков проскочил в штрафную и отдал в центр с рикошетом от защитника.
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