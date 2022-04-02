Игнатенко помог отобрать очки у чемпиона Франции, дерби отменили из-за снегопада
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции, в которых сыграл и украинец Даниил Игнатенко. Читайте отчет о поединках на Футбол 24.
Чемпионат Франции 2021/22, 30-й тур
Ницца – Ренн – 1:1
Голы: Делор, 67 – Терье, 78
Лилль – Бордо – 0:0
Ницца не смогла удержать победу над Ренном. Первый тайм не принес голов, а во второй половине на гол Делора результативно ответил Терье.
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Бордо с Игнатенко в стартовом составе отобрал очки у действующего чемпиона – Лилля. "Доги" имели немалое преимущество (22 удара против только 2 у жирондинцев), однако точность сильно подвела – 6 попаданий в створ ворот, ни одно из которых не превратилось в гол.
А последний матч игрового дня между Сент-Этьеном и Марселем отменили из-за ужасных погодных условий. На юге Франции неожиданно выпал снег, из-за чего поединок сегодня не сможет провести.
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